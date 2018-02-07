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روسيا تجني 15 مليار دولار من تصدير أسلحتها عام 2017

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روسيا تجني 15 مليار دولار من تصدير أسلحتها عام 2017
Sputnik Sergei Pivovarov
منظومة إس-400 للدفاع الجوي
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أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون التقني العسكري فلاديمير كوجين أن قيمة صادرات الأسلحة الروسية لعام 2017 قد تجاوزت الـ15 مليار دولار.

وقال كوجين في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الأربعاء: "تشير التقديرات الأولية إلى إتمام برنامج التوريدات لعام 2017، إذ بلغت قيمة صادرات روسيا من السلاح للعام الماضي أكثر من 15 مليار دولار".

وأضاف: "الطلب على السلاح الروسي مستمر، ولم نسجل أي تراجع على هذا الصعيد، بغض النظر عن أي شيء، وتقدر قيمة العقود المبرمة بحوالي 45 مليار دولار. وفي العام الماضي تم التوقيع على عقود جديدة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم الخدمات تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار".

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ولفت المسؤول إلى حدوث تغيرات ملموسة في التوزع الجغرافي لشركاء روسيا المحتملين في مجال التعاون العسكري التقني.

وقال: "انتقلنا من مرحلة المحادثات إلى مرحلة التمهيد الجدي للتعاقد، بل والتوقيع على العقود مع الدول التي كانت تشتري أسلحة من روسيا على نطاق محدود جدا، أو لم تكن تشتريه أصلا، كالسعودية وقطر والبحرين والنيجر".

المصدر: كوميرسانت

متري سعيد

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