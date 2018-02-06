بوتين يمنح الطيار القتيل في سوريا وسام "بطل الاتحاد الروسي"

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطيار الرائد رومان فيليبوف الذي قتل في سوريا لقب "بطل الاتحاد الروسي" لقاء شجاعته أثناء أداء واجبه العسكري.

جاء ذلك على الموقع الرسمي للكرملين الذي نشر مرسوما رئاسيا وقعه بوتين بهذا الشأن.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم وصول جثمان فيليبوف إلى الوطن.

وكان فيليبوف، الذي أسقطت طائرته بصاروخ محمول على الكتف في سماء إدلب السبت الماضي، تمكن من الهبوط بمظلة في منطقة يسيطر عليها المسلحون، وبعد أن أصيب بجروح خطيرة خلال اشتباك مع المسلحين، فجّر نفسه بقنبلة يدوية.

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المصدر: lenta.ru

ألكسندر توميلين