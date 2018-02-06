الكرملين: نشر صواريخ "إسكندر" داخل أراضينا مسألة سيادية

أكد الكرملين أن نشر منظومات "إسكندر" الصاروخية في كالينينغراد غرب البلاد، يعتبر حقا سياديا، ويجب ألا يثير مخاوف أحد، لأن روسيا لا تهدد أحدا.

وفي تعليقه على أنباء حول نشر صواريخ "إسكندر" في كالينينغراد، ما أثار قلق دول الجوار، قال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "أود التذكير بأن نشر أي نوع من الأسلحة أو أية وحدات عسكرية داخل الأراضي الروسية، يعتبر حقا سياديا لروسيا".

وأضاف: "روسيا لم تهدد ولا تهدد أحدا، لكن لديها حق سيادي في ذلك (نشر أسلحتها)، ولا أظن أن ذلك يجب أن يكون من بواعث القلق لدى أي جهة".

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وقال وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاربوليس في وقت سابق، إن روسيا نشرت أمس الاثنين صواريخ "إسكندر" في مقاطعة كالينينغراد المجاورة لبلاده، وتعتزم إبقاءها هناك على أساس دائم.

ورفضت أركان الأسطول البحري الروسي في بحر البلطيق التعليق على هذه المعلومات، بينما أكدها رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي فلاديمير شامانوف، وقال إن ذلك جاء ردا على نشر منشآت عسكرية في دول مجاورة.

المصدر: انترفاكس

متري سعيد