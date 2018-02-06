روسيا بصدد تزويد الفلبين بأسلحة ثقيلة

أعرب ميخائيل بيتوخوف نائب رئيس هيئة التعاون التقني والعسكري الفدرالية الروسية اليوم الثلاثاء عن استعداد روسيا لتصدير الطائرات الحربية والمدرعات إلى الفلبين.

وقال المسؤول الروسي الذي يترأس وفد بلاده إلى معرض سنغافورة الدولي للطيران: "تبدي دول كثيرة الاهتمام باقتناء طائرات حربية ومدرعات روسية الصنع. وفي الكثير من مناطق العالم بما فيها الاستوائية، تنفذ المعدات الروسية مهامها بنجاح، ونأمل في أن تبدأ القوات المسلحة الفلبينية أيضا استخدام هذه المعدات في وقت قريب".

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وأشار بيتوخوف إلى أنه قد تم التوقيع مع الفلبين على عقد لتزويد موسكو مانيلا بقواذف مضادة للدبابات.

كما ذكّر بأن روسيا قد سلمت الفلبين دفعة من الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات، تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الروسي شيرغي شويغو إلى الفلبين في أكتوبر الماضي.

المصدر: انترفاكس

متري سعيد