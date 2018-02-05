بريطانيون عن ثلوج روسيا: ماذا لو كانت هذه القيامة عندنا؟

كرست صحيفة "Daily Mail" البريطانية مقالة للحديث عن تساقط الثلوج القياسي في القسم الأوسط من روسيا، وصاحبتها بصور للعاصمة المغطاة بأكوام الثلج.

وحظيت المادة باهتمام بالغ من القراء الذين قاسم عدد كبير منهم الآخرين انطباعاته حولها، مستخدمين في ذلك أمثلة من بريطانيا.

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وفي هذا الصدد علّقت إحدى القارئات قائلة: "على الرغم من كل شيء، الجميع يمضي إلى العمل كما لو أن الأمور على ما يرام.. في بريطانيا الثلج يشل كل شيء".

ورصدت أخرى أنه "حتى الآن، ألغيت لديهم رحلات جوية أقل، مما في بريطانيا حين سقط الكثير من الثلج.. تخيلوا، أي فوضى كان يمكن أن تبدأ عندنا".

ورأى ثالث أن كمية الثلوج التي سقطت في مناطق روسيا الوسطى "قيامة ثلج حقيقية"، مضيفا في نبرة انتقاد "في مثل هذا الطقس، المؤسسات الحكومية لها الحق في أن تعطل عملها.. المؤسسات في بريطانيا تغلق أبوابها مع الرذاذ الطفيف".

وطالت التعليقات بشكل خاص، صورا فوتوغرافية لمنافسة في سباقات الدراجات النارية جرت في ضواحي موسكو على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

وكتب أحدهم مندهشا "ماذا يصنع هؤلاء الدراجون؟ مجانين!"، فيما كتب آخر "أعجبتني صور هؤلاء الدراجين مع أحصنتهم النارية. لو كان هذا الأمر لدينا لحظروه بحجة السلامة".

ولخص أحد المعلقين انطباعاته، فكتب "روسيا والروس يدهشونني".

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر