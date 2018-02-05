زاخاروفا:هل حان الوقت لفحص أعضاء اللجنة الدولية الأولمبية للكشف عن المنشطات؟

انتقدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار اللجنة الأولمبية الدولية، بمنع 15 لاعبا روسيا ممن برأتهم محكمة التحكيم الدولية، من المشاركة في دورة ألعاب بيونغ تشانغ.

وقالت الدبلوماسية الروسية في حسابها على موقع "فيسبوك"، في رد على قرار اللجنة: "بعد هذه التصريحات، السؤال الذي يطرح نفسه: هل حان الوقت لفحص أعضاء اللجنة الدولية الأولمبية للكشف عن المنشطات.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، قد أعلنت اليوم الاثنين، رفضها دعوة 15 روسيا، ممن برأتهم محكمة التحكيم الدولية، إلى دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، المقرر انطلاقها يوم الجمعة القادم.

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وجاء بيان الرفض الذي نشرته اللجنة الأولمبية على موقعها الإلكتروني، بعد أن قضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) في 1 فبراير/شباط الجاري، ببراءة 28 رياضيا روسيا من تهم المنشطات، وألغت قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجريدهم من ميدالياتهم خلال أولمبياد 2014 التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية.

المصدر: الصفحة الرسمية لزاخاروفا على "فيسبوك"

أحمد باديان