مسؤول روسي يعزي ذوي الطيار القتيل في سوريا

عزى مسؤول كبير في محافظة إقليم بريمورسك بأقصى شرق روسيا، اليوم الاثنين، ذوي الطيار الروسي رومان فيليبوف، الذي قتل في سوريا السبت الماضي، بعد إسقاط طائرته في ريف إدلب شمال البلاد.

ونقلت وكالة انترفاكس عن أندريه تاراسينكو، القائم بأعمال المحافظ قوله: "رومان فيليبوف ضابط حربي، ارتبط مصيره وخدمته بإقليم بريمورسك ومدينة فلاديفستوك بشكل وثيق. وكان من طياري المقاتلات الأكثر مهارة في روسيا، وكان رجلا شجاعا يستحق التقدير، وكان يؤدي واجبه العسكري بشرف داخل البلاد وخارجها".

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وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قائد طائرة سو-25 الحربية الروسية تمكن من مغادرة الطائرة قبل سقوطها، لكنه لقي حتفه إثر اشتباك مع الإرهابيين، مشددة على أنه قاتل ببسالة حتى الموت.

المصدر: إنترفاكس

متري سعيد