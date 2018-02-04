كييف تتوعد نوابا ألمان تجاهلوا تهديداتها بشأن القرم

هدد السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك نوابا ألمان زاروا القرم بـ "عواقب قانونية مؤسفة للغاية".

ووصف السفير الأوكراني زيارة البرلمانيين من حزب "البديل لألمانيا" إلى القرم "بالتصرف غير المسؤول" كما وصفهم "بالنواب الخائبين".

وكتب ميلنيك تغريدة في تويتر اليوم:" للأسف لا تؤخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى الآن، حسنا سنرى ما سيحدث لاحقا ".

وزار النواب الألمان شبه جزيرة القرم الروسية في الـ3 فبراير، وستستمر حتى الـ9 فبراير، وأكد أعضاء الوفد أنهم لا يبالون بالتهديدات الأوكرانية.

وسيناقش الوفد مع سلطات شبه الجزيرة إمكانية رفع العقوبات عن روسيا والاعتراف بانضمام القرم إلى الدولة الروسية.

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المصدر: فيستي رو

إدوارد سافين