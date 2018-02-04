سفير واشنطن بموسكو: الروس والأمريكان أصدقاء

يعتبر سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون هانتسمان، أن علاقات بلاده مع روسيا لا تزال ودية على مستوى المواطنين في الدولتين، على الرغم من الاختلافات على المستوى الحكومي.

وقال إنه يمكن دعوة أي مواطن روسي لزيارة أي عائلة أمريكية متوسطة، ولا شك بأنهم سيجدون اهتمامات ولغة مشتركة.

وأضاف السفير في حديث نشر على تويتر:" ولكن فيما يتعلق بالعلاقات بين الحكومتين، فيجب البحث عن أرضية مشتركة، ونحن بحاجة إلى الانخراط في حوار يقوم على الاحترام المتبادل، ويجب بناء المزيد من الثقة".

وأكد هانستمان، أن الثقة هي قوة دافعة "تسمح لنا بالمضي قدما نحو علاقات افضل".

ويعتقد السفير، أنه يجب وجود الاحترام المتبادل بين الدولتين حتى لو كان هناك اختلافات في المواقف.

وقال:" نحن نعمل في هذه الظروف ونحن نبحث عن حلول لكل المشكلات المعقدة ويجب العمل مع احترام كل طرف لمصالح الطرف الآخر".

ويأتي تصريح السفير بعد مرور أيام قليلة على تأكيد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي على "أن روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة، على الرغم من وجود عدة مجالات للتعاون بين موسكو وواشنطن".

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين