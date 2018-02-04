بالقاضية.. الروسي مراد غاسيف يشق طريقه إلى السعودية

فاز الملاكم الروسي "مراد غاسيف"على منافسه الكوبي "يونير دورتيكوس"في الدوري نصف النهائي من بطولة العالم للملاكمة "سلسلة السوبر (WBSS)" .

وانتهى النزال الذي جرى في مدينة سوتشي الروسية بتلقي الملاكم الكوبي الضربة القاضية في الدقائق الثلاث الأخيرة من الجولة الـ 12.

وسجل "غاسيف" البالغ من العمر24 عاما، بهذا الانتصار رقما جديدا، ليصبح في رصيده 26 فوزا بدون أي هزيمة، أما بخصوص الكوبي 31 عاما فتعد هذه الخسارة الأولى في حياته الرياضية.

وبهذا الإنتصار ضرب الروسي ثلاثة عصافير بحجر واحد، فحافظ على لقبه بطلا للعالم حسب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، وجرد الكوبي من لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA) للوزن الخفيف الثقيل.

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وسيجتمع "غاسيف" في الدور النهائي من بطولة العالم للملاكمة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series " مع الأوكراني ألكسندر أوسيك بنزال مقرر إقامته في 11 مايو/أيار في مدينة جدة بالسعودية.

المصدر: لينتا رو

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