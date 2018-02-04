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سلاح الجو الروسي يستلم 100 طائرة ومروحية متطورة

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سلاح الجو الروسي يستلم 100 طائرة ومروحية متطورة
Sputnik
طائرة "سوخوي-35إس"
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ستستلم القوات القوات الجوية الفضائية الروسية هذه السنة، أكثر من 100 طائرة ومروحية جديدة ومحدثة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن هذه الدفعة من الطائرات الحربية تضم  مقاتلات من طراز "سو-35 إس" و"سو-30 إس إم" وقاذفات "سو-34" ومروحيات قتالية" كا - 52 "و" مي -28 "وكذلك مروحيات " مي-8 " من مختلف الموديلات.

وسيجري كذلك تسليم الجيش الروسي معدات 10 كتائب دفاع جوي من طراز "إس-400" ومنظومات دفاع جوي صاروخية مدفعية من طراز "بانتسير – إس".

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم في العام الماضي تسليم القوات الجوية، حوالي 200 طائرة ومروحية حديثة و100 قطعة من معدات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

 

 

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