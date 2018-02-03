برلماني روسي: إسقاط طائرة سوخوي- 25 يلبي المفهوم الأمريكي "الفوضى الخلاقة"

اعتبر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) أليكسي تشيبا، أن إسقاط طائرة سوخوي-25 الروسية في سوريا يأتي تنفيذا لمفهوم "االفوضى الخلاقة" الأمريكي.

وقال تشيبا، في تصريحات لوكالة "إنترفاكس" الروسية بهذا الخصوص : "ما دام هناك فوضى ومحاولات لتقسيم البلد (سوريا) ستستمر مثل هذه الحوادث، بمعنى أن التصرفات الأمريكية لا تحفز على استتباب السلام، وإنما تحفز النزاع على الاشتعال. نحن نعرف ماهية الموقف الأمريكي – الفوضى الخلاقة والنزاعات الممولة، هذه هي السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهي ما تؤدي إلى مثل هذه النتائج".

ويرى البرلماني الروسي أنه لا يلزم تعزيز الوجود العسكري الروسي في سوريا بعد حادثة سقوط سوخوي -25، ويتبنى رأي آخر وهو تعزيز الإجراءات الاستخبارية وتشديد عمل الشرطة العسكرية "على الأرض".

وأضاف تشيبا قائلا :" لا أظن أن زيادة الوجود العسكري الروسي في سوريا سيغير من الوضع القائم، إن ما حدث اليوم عبارة عن حالات فردية يقوم بها المسلحون الذين بحوزتهم هذا النوع من السلاح"، مشيرا إلى أن إحباط مثل هذه المحاولات التي يقوم بها المسلحون يعتمد على الأعمال الاستخبارية والشرطة العسكرية والجيش السوري.

المصدر: إنترفاكس

علي الخطايبة