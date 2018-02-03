القضاء البريطاني يكبح جماح مغرم بمراسلة RT

أصدر القضاء البريطاني حكما بحق شاب يدعى جودي لاكين، يقضي بعدم الاقتراب أو الاتصال بصحفيّة تعمل في "RT" الناطقة بالإنجليزية لمدة 5 سنوات.

وذكرت صحيفة "Daily Mail" أن الشاب كان يلاحق مراسلة "RT" بولينا بويكو، على مدار عدة سنوات، ويبعث لها باقات من الورود وهدايا، منها ساعة وسترة نسائية باهظة الثمن.

كما كان لاكين يقتحم خصوصية الصحفية بويكو، ويرسل لها رسائل قصيرة وتسجيلات صوتية بشكل مستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم ييأس العاشق ولم يتوقف عن محاولاته الظفر بلقاء بولينا بويكو غير آبه برفضها وتحذيرات الشرطة المتكررة له.

ونص قرار محكمة "City of London Magistrates" أيضا على منع لاكين من الاقتراب من مكاتب القناة التي تعمل بها بويكو لمسافة نصف ميل تحت طائلة المساءلة القانونية.

المصدر: RT

علي الخطايبة