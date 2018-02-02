قديروف يسرد كيف ساعد في تحرير أسير بيلاروسي في ليبيا

كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن الرئيس البيلاروسي، ألكساندر لوكاشينكو، طلب منه التدخل من أجل الإفراج عن خبير عسكري بيلاروسي، محتجز في ليبيا.

وقال قديروف على حسابه في "Telegram": "العملية كانت معقدة وطويلة، ولكن الأهم هو أنه (الخبير العسكري البيلاروسي، فياتشيسلاف كوتشارا) على قيد الحياة، وعاد إلى بيته وذويه".

وأشار قديروف في نص رسالته على التطبيق المذكور إلى أن وزارات وهيئات حكومية شاركت في هذه العملية بما فيها وزارتا الخارجية الروسية والبيلاروسية، وجهاز المخابرات البيلاروسي الـ "كي جي بي".

ووجه الرئيس الشيشاني شكره لأشخاص بعينهم ساعدوه في الحصول على النتيجة التي آلت إليها المساعي، وهي تحرير الخبير البيلاروسي من الأسر في ليبيا وقال: "أخص بالشكر النائب في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، آدم ديليم- خانوف، والمشرف على عمل مجموعة الاتصال الروسية في التسوية الداخلية في ليبيا، ليف دينغوف".

كما شكر قديروف حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة، فايز السراج، على الجهود التي بذلتها في هذا المضمار.

وكان الخبير العسكري البيلاروسي، كوتشارا، قد وصل إلى ليبيا في 2011 ضمن مجموعة من الخبراء العسكريين من روسيا وأوكرانيا وجمهورية بيلاروس، وفي أغسطس من العام ذاته اعتقلت المجموعة من قبل مسلحين في ليبيا، بتهمة التعاون مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وبفضل جهود دولية تم لاحقا الإفراج عن المجموعة باستثناء كوتشارا، الذي ظل مصيره مجهولا إلى وقت قريب، قبل تكثيف المساعي للكشف عن مكان اعتقاله والإفراج عنه.

المصدر: نوفوستي

علي الراجح