لجنة الانتخابات المركزية الروسية توجه ملاحظة للمتحدث باسم بوتين

وجهت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، ملاحظة للمتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تتعلق بتصريحات له عن الرئيس فلاديمير بوتين، تشوبها "علامات للدعاية الانتخابية".

وذكَّرت رئيسة اللجنة، إيلا بامفيلوفا، بعدم جواز استخدام المسؤولين للمنصب الرسمي، أثناء الحملات الانتخابية، مضيفة أن التنبيه كان لمرة واحدة.

وتشير وكالة "نوفوستي" إلى أن الحديث قد يدور عن تصريحات منسوبة لبيسكوف، أطلقها في الـ 29 من يناير الماضي، حيث وصف الرئيس بوتين بأنه "الزعيم المطلق للرأي العام والنخبة السياسية".

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وقالت بامفيلوفا: "التصريح في حد ذاته، يمكن أن يعتبر مثالا واضحا لأشكال الدعاية الانتخابية، في صالح أحد المرشحين، لا سيما وأنه (بيسكوف) يتحمل مسؤولية خاصة كسكرتير صحفي للرئيس الحالي، ومثل هذه التصريحات تجاه القيادة، غير مقبولة، ولذلك وجهنا ​​الملاحظة".

ووفقا "لنوفوستي" فقد قدم بيسكوف في وقت لاحق اعتذارا، وأكد أنه أحيط علما بملاحظات بامفيلوفا. ووعد بأن يكون أكثر حذرا في تصريحاته.

وستجرى انتخابات الرئاسة الروسية في الـ18 من مارس، وبدأت الحملة الانتخابية رسميا في الـ18 من ديسمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم