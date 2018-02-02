مصنع بوروشينكو البحري السابق ينتقل إلى الملكية الفيدرالية الروسية

اعتمدت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، مرسوما يقضي بنقل ملكية مصنع سيفاستوبل البحري لبناء وترميم السفن، إلى الملكية الاتحادية.

وقالت الحكومة في موقعها الإلكتروني الرسمي: "بهدف تنظيم العمل المؤسسي الفعال وزيادة تطوير عمل المؤسسات في دائرة القرم الفيدرالية، تمت المصادقة على مرسوم يقضي بنقل مصنع سيفاستوبل البحري المسمى سيرغو أوردجونيكيدزي، من ملكية المدينة إلى الملكية الفيدرالية، وضم إدارته لوزارة الصناعة والتجارة في روسيا".

وأشارت السلطات الروسية في بيانها إلى أنها تتوقع أن يسهم نقل ملكية المصنع في تسريع دمجه بالمجمع الصناعي- الدفاعي الروسي، وضمان الاستفادة الكاملة من قدرات المصنع الإنتاجية.

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وبحسب ما ذكرت الحكومة فإن المصنع يقوم بأعمال توفر خدمات لضمان القدرة الدفاعية لروسيا، بما في ذلك المشاركة في تنفيذ العقود الحكومية لإصلاح السفن والفرقاطات التابعة للبحرية الروسية، فضلا عن إنتاج وإصلاح المعدات البحرية المدنية.

وكان المصنع ملكا لبيترو بوروشينكو، الرئيس الحالي لأوكرانيا، وفي عام 2015، جرى تأميمه لصالح مدينة سيفاستوبل.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان