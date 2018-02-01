موسكو: واشنطن تسعى لتأجيج مشاعر معادية لروسيا

وصفت الخارجية الروسية رد الولايات المتحدة على اعتراض مقاتلة روسية لطائرة استطلاع أمريكية في البحر الأسود بمحاولة إدانة روسيا في القيام بأعمال عدائية وتأجيج مشاعر معادية لها.

وجاء في بيان للخارجية الروسية تعليقا على واقعة اقتراب طائرات روسية من طائرة استطلاع أمريكية قرب الحدود الروسية فوق البحر الأسود أن "الجانب الروسي اقترح على الجانب الأمريكي مرارا في وقت سابق تحديد قواعد الاتفاقية حول تجنب حوادث المجال الجوي، إلا أن الجانب الأمريكي تهرب من الحوار المهني. وندعو الزملاء الأمريكيين للبدء بتسوية المخاوف القائمة على طاولة المفاوضات".

وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أعلنت في وقت سابق من اليوم أنه على الأمريكيين إيقاف تحليق طائراتهم بالقرب من الحدود الروسية أو الاتفاق مع موسكو على قواعد التحليق.

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المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين