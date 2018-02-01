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تعزيزات عسكرية روسية في جزر الكوريل على الحدود مع اليابان

أخبار روسيا

تعزيزات عسكرية روسية في جزر الكوريل على الحدود مع اليابان
Sputnik
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أصدرت الحكومة الروسية قرارا يخول وزارة الدفاع، استخدام المطار الموجود في جزيرة إيتوروب في أرخبيل جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وصدر القرار المذكور على خلفية تعزيز الجيش الروسي وجوده في جزر الكوريل القريبة من اليابان.

وفي وقت سابق نشرت منظومات صاروخية ساحلية من طراز "بال" و"باستيون" في أراضي الجزر المذكورة. وتمركزت بعضها في جزيرة إيتوروب، وسيتم تعزيز الفرقة المدفعية الروسية المنتشرة في جزر الكوريل بمعدات حربية وأسلحة جديدة مع توسيع البنية التحتية العسكرية، وتخطط روسيا لإقامة قاعدة بحرية في جزر الكوريل.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تطالب بسيادتها على جزر الكوريل الأربع وتسميها بالأراضي الشمالية.

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المصدر: وكالات

إدوارد سافين

 

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