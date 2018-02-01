الدفاع الروسية لواشنطن: التزموا بالقواعد أو لا تحلقوا قرب حدودنا!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه على الأمريكيين إما وقف تحليقات طائراتهم بالقرب من الحدود الروسية أو الاتفاق مع موسكو على قواعد التحليقات.

وأكد وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، تعليقا على تصريحات البنتاغون حول اعتراض مقاتلة روسية لطائرة أمريكية "بطريقة غير آمنة"، أن "القوات الجوية الفضائية ستواصل حماية حدود الأجواء الروسية. وإذا تسبب إدراك ذلك بحالة الاكتئاب والفوبيات لدى الطيارين الأمريكيين، فنوصي الجانب الأمريكي باستبعاد التحليقات قرب الحدود الروسية أو العودة إلى طاولة المباحثات والاتفاق على القواعد".

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وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "مناورات مماثلة لطائرات الناتو بالقرب من الطائرات الروسية فوق مياه بحر البلطيق وبارنتس والنرويج والشمال وغيرها من البحار لا تؤثر على أعمال طواقمنا".

وشدد الدفاع الروسية على أن تحركات المقاتلة الروسية كانت مشروعة وآمنة تماما، مشيرة إلى أن مقاتلة "سو 27" الروسية تصدت لمحاولة الطائرة اقتراب من الحدود الروسية لفترة ساعتين و20 دقيقة، بالتالي يجب استخدام مصطلح "المرافقة" بدلا من "الاعتراض".

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هذا، وكان البنتاغون قد أعلن يوم 29 يناير/كانون الثاني عن اعتراض مقاتلة "سو 27" الروسية لطائرة استطلاع ЕР-3Е Aries II الأمريكية فوق البحر الأسود "بطريقة غير آمنة"، ونشر مقاطع فيديو للحادثة، فيما أكدت الدفاع الروسية أن الاعتراض جرى باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.

المصدر: تاس

أنطون زوييف