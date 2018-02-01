روسيا وإسرائيل تبحثان الأمن أثناء كأس العالم لكرة القدم 2018

بحث رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات التعاون من أجل ضمان الأمن أثناء كأس العالم لكرة القدم 2018 الذي سيقام في روسيا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء "تبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية، والتعاون في إطار تقديم المساعدة القانونية، وضمان الأمن أثناء التحضير لكأس العالم لكرة القدم عام 2018 وإجرائه".

وأكد الجانبان أن روسيا وإسرائيل "تقفان على الخط الأمامي في مواجهة انبعاث النازيين الجدد في العديد من البلدان".

وجرى التأكيد على أن البلدين يرفضان معاداة السامية وتزوير التاريخ والمحاولات لتمجيد الفاشية وإنكار محرقة اليهود والتشكيك في المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفيتي في النصر على ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وبحث الجانبان أيضا التعاون العسكري والعسكري التقني الثنائي، والتعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخبارات ووزارتي العدل في الدولتين، بالإضافة إلى مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف