بوتين: تحدثوا عن الغاز الروسي للولايات المتحدة دون خوف

تطرق الرئيس فلاديمير بوتين إلى موضوع شحنات الغاز الروسي إلى الولايات المتحدة ودعا إلى عدم الخوف والتحدث عن الموضوع بشكل علني.

وجاء ذلك خلال تعليق رئيس الدولة على كلمة مالك مجموعة "فولغا غروب" غينادي تيمشينكو خلال لقاء مع ممثلي المجلس الاقتصادي للغرفة التجارية الفرنسية -الروسية .

وخلال اللقاء قال تيمشينكو، إن هذا الأمر بات معروفا للجميع ولكن "نحن نخاف قليلا من التحدث عن ذلك". ورد عليه فلاديمير بوتين بالقول، إن هذه المعلومات ظهرت في وسائل الإعلام ولا توجد دواع للخوف. وأضاف بوتين:" لست رجل أعمال ولذلك أرى من الممكن التحدث عن ذلك".

وتجدر الإشارة إلى أن ناقلة الغاز Gaselys التابعة للشركة الفرنسية Engie، رست في يوم 28 يناير في ميناء بوسطن الأمريكي حاملة أول شحنة من الغاز الطبيعي الروسي المسال من مصنع إسالة الغاز "يامال" الخاضع لعقوبات أمريكية. وكانت تلك أول شحنة من الغاز الروسي تدخل الولايات المتحدة.

وذكر وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، أن الشركة الفرنسية اشترت هذا الغاز الروسي من شركة Petroliam Nasional Bhd الماليزية.

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وفي اليوم ذاته أفادت الأنباء بأن ناقلة أخرى محملة بالغاز الطبيعي الروسي المسال تستعد للتوجه إلى الولايات المتحدة ومن المحتمل أن تصل إلى هناك يوم 15 فبراير.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين