السفارة الروسية: قلقون على ممتلكاتنا في الولايات المتحدة

عبرت السفارة الروسية في واشنطن عن قلقها إزاء الانتهاكات الأمريكية المتواصلة بحق الممتلكات الدبلوماسية الروسية، التي منع الدبلوماسيين الروس من الوصول إليها.

وقالت السفارة في بيان، إنه "خلافا لجميع الالتزامات الدولية، لا زالت السلطات الأمريكية تنتهك حرمة ممتلكاتنا الدبلوماسية ولا تسمح لنا بالتحقق من سلامتها، وهذا الموقف غير مقبول".

وأضافت البعثة الروسية أن "منع دخول سفيرنا المباني التابعة للاتحاد الروسي لا مبرر له. ومن غير الممكن تفسير الإجراءات غير الودية للولايات المتحدة لا بالمنطق ولا بالحس السليم".

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وتابعت السفارة أن "تأكيدات مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف، بأن الممتلكات الروسية سليمة لا تحظى بالثقة. إن كانوا يريدون إزالة الشكوك، فليتيحوا لنا الوصول إلى هذه المباني".. "في أفضل السنوات، كان الجانب الأمريكي يسترشد بمبدأ ثق وتحقق. أما الآن فعلى العكس تماما تحقق أولا، قبل أن تثق".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان