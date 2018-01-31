الخارجية الروسية تدشن صفحة للموقع الرسمي باللغة العربية

دشنت وزارة الخارجية الروسية نسخة موقعها الرسمي باللغة العربية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء: "ندشن اليوم صفحة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة العربية".

وأضافت أنه تم إنشاء الموقع "خصيصا للمستخدمين الناطقين باللغة العربية.. سنختار البيانات والمواد التي ستكون محل الاهتمام الخاص لديهم"، مشيرة إلى أنه من بين المواد الأولى المنشورة على الموقع العربي كان البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في سوتشي.

ودعت زاخاروفا مستخدمي الصفحة العربية للموقع إلى المساعدة على تحسين الصفحة من خلال ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

المصدر: تاس

أنطون زوييف