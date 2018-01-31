شويغو يكشف عن جديد القوات الروسية عام 2017

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية حصلت عام 2017 على أكثر من 3.5 ألف نموذج من الأسلحة والتقنيات العسكرية.

وقال شويغو في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "حصل الجيش والأسطول البحري على أكثر من 3500 نموذج من الأسلحة والتقنيات العسكرية".

وأضاف أن القوات حصلت أيضا على "أكثر من 110 قطعة ما بين طائرات ومروحيات بالإضافة إلى سفينتين قتاليتين و3 ألوية "ألكسندر-م" و9 منظومات دفاع جوية ونحو 116 صاروخا مجنحا من نوع "كاليبر".

المصدر: سبوتنيك