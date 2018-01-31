مشهد يحبس الأنفاس لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من قبل مقاتلة روسية!

نشرت القوات البحرية الأمريكية على حسابها في فيسبوك، مقطع فيديو لثوان من اعتراض مقاتلة روسية من طراز "سو – 27" فوق البحر الأسود، طائرة استطلاع أمريكية طراز "بي 3 أوريون".

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وقالت البحرية الأمريكية في موقعها الإلكتروني إن مناورة المقاتلة الروسية "سو -27" لم تكن آمنة، مشيرة إلى أنها طارت على مسافة 5 أقدام من الطائرة الأمريكية "EP-3 Aries"، أي ما يعادل متر ونصف المتر، ودخلت على خط سير الطائرة الأمريكية، واستغرقت عملية الاعتراض ساعتين وأربعين دقيقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ردت بأن مقاتلتها اقتربت من طائرة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية على "مسافة آمنة" بعد أن أقلعت لاعتراض هدف جوي مجهول كان يحلق فوق المياه الدولية مقتربا من المجال الجوي الروسي.

وأشار بيان روسي بالخصوص إلى أن المقاتلة الروسية رافقت طائرة الاستطلاع الأمريكية لمنعها من انتهاك المجال الجوي الروسي من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية.

وقد عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بعد أن غيرت طائرة الاستطلاع الأمريكية وجهتها وطارت في الاتجاه المعاكس بعيدا عن المجال الجوي الروسي.

المصدر: lenta.ru

محمد الطاهر