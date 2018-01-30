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بوتين يزور معرضا حول نتائج العملية الروسية في سوريا

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بوتين يزور معرضا حول نتائج العملية الروسية في سوريا
Sputnik Mikhail Klimentiev
فلاديمير بوتين يزور معرضا حول عملية العسكريين الروس في سوريا
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زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معرضا أقيم داخل المركز الوطني لإدارة الدفاع (التابع لوزارة الدفاع) حول نتائج عملية مكافحة الإرهاب في سوريا.

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واطّلع بوتين على معدات وأجهزة استخدمتها القوات الروسية التي شاركت في العمليات الخاصة في سوريا، وكذلك أسلحة صودرت من المسلحين، من بينها طائرات بدون طيار، وعربات مستخدمة في عمليات انتحارية، ونماذج من عبوات ناسفة يدوية الصنع.

وتفقد بوتين تحفا ذات قيمة تاريخية وحضارية عالية قدمتها السلطات السورية للمعرض وجنّبتها التدمير العمليات المشتركة بين العسكريين روس والجيش السوري.

المصدر: تاس

قدري يوسف

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