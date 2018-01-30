واشنطن: عقوباتنا الجديدة ستشمل مشتري الأسلحة من روسيا

ذكرت الخارجية الأمريكية أن القانون الجديد الخاص بفرض عقوبات على روسيا قد يشمل الشركات الأجنبية التي تشتري أسلحة ومعدات عسكرية من القطاع الدفاعي الروسي.

وقال مسؤول من الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في حديث لوكالتي "نوفوستي" و"تاس": "اعتبارا من الاثنين بإمكان الوزارة فرض عقوبات على جهات تعقد صفقات مالية كبيرة مع الشركات التابعة لقطاع الإنتاج العسكري أو الاستخبارات الروسية، وذلك بالتوافق مع مبدأ 231 من قانون التصدي لأعداء أمريكا عبر العقوبات".

واعتبرت الخارجية الأمريكية، على لسان الناطق باسمها، أن العقوبات، التي قد تلجأ إليها الولايات المتحدة وفقا لقانون "التصدي لأعداء أمريكا عبر العقوبات"، سيمثل عامل ردع بالنسبة للشركات والشخصيات التي تريد عقد صفقات مع الشركات والاستخبارات الروسية.

وأضاف المتحدث: "نتائج هذه الجهود بدأت تتبلور فقط الآن علما بأن إبرام صفقات عسكرية كبيرة يتطلب وقتا طويلا".

وأشار إلى أن بعض الدول تخلت عن شراء الأسلحة من روسيا في إطار صفقات بمليارات دولارات، مشددا على أن استخدام آليات العقوبات سيستمر حتى إيقاف الحكومة الروسية "تنفيذ أعمال استفزازية مزعزعة للاستقرار".

المصدر: وكالات

رفعت سليمان