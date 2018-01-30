بوتين مازحا حول عدم إدراجه في "قائمة الكرملين": هذا مزعج!

مازح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكلاء حملته الانتخابية، حول عدم إدراجه في ما يسمى بـ"قائمة الكرملين"، التي أعدتها الإدارة الأمريكية، معتبرا هذا الأمر مزعجا.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين مع وكلائه، اليوم الثلاثاء، في موسكو، وسئل خلاله حول أسلوب تعامله مع "قائمة الكرملين"، في ظل عدم إدراجه فيها من قبل الولايات المتحدة، وقال مازحا في رده: "اسمع، هذا الأمر مزعج".

واعترف الرئيس الروسي بأنه لم ير هذه القائمة وعلم عنها من "زملائه"، وقال: "إننا انتظرنا هذه القائمة، ولن أخفي عليكم، كنا على استعداد لاتخاذ خطوات جوابية، وبالمناسبة جدية، كان من شأنها أن تصل بعلاقاتنا إلى الصفر. سنمتنع حاليا عن اتخاذ هذه الخطوات".

وأضاف بوتين في تطرقه إلى الموضوع العام للعقوبات الأمريكية ضد روسيا: "ما يجب أن نفعله نحن بالدرجة الأولى في هذا السياق هو التفكير في أنفسنا، ويجب التركيز على اقتصادنا وبما في ذلك دعم الزراعة وقطاع التصدير، وكذلك رفع مستوى الرعاية الصحية والتعليم والقدرات الدفاعية".

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وتابع موضحا: "عندها سيفهم أنه لا يوجد أي معنى لصياغة أية قوائم، أو تهديد، وترهيب أو محاولة إعاقة تطورنا. هذا هو الشيء الأهم الذي علينا أن نتعامل معه، ويجب القيام بذلك انطلاقا من قاعدة الكلاب تنبح والقافلة تسير".

وجاء تصريح بوتين تعليقا على نشر وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ما أسمته "قائمة الكرملين"، التي تضم أسماء 200 شخصية بينهم مقربون من الرئيس الروسي ووزراء في الحكومة الروسية، ورجال أعمال كبار.

وقد أعدت وزارة الخزانة الأمريكية هذه القائمة وفقا لقانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي سنّته منتصف العام الماضي. ولا تعني هذه القائمة فرض عقوبات بشكل آلي على الشخصيات الواردة فيها، لكنها تؤكد ضمنا إمكانية استخدام هذه الآلية ضدهم.

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان