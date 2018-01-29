خبراء الأمم المتحدة يجرون مشاورات مغلقة مع الوفد الروسي في سوتشي

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، اليوم الاثنين، بأن خبراء من الأمم المتحدة يجرون مشاورات مع الوفد الروسي عشية انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.

وأشار المراسل إلى أن المشاورات تجري وراء أبواب مؤصدة.

وظلت مسألة مشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة في أعمال الكونغرس، الذي سيركز على تشكيل لجنة مكلفة بالعمل على صياغة دستور سوري جديد، معلقة حتى اللحظة الأخيرة.. ووصل المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، إلى سوتشي يوم الأحد، برفقة فريقه المكون من 18 شخصا.

ويعد غدا الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، يوما رئيسا في أعمال المؤتمر الذي انعقد في سوتشي بمبادرة من روسيا ويتوقع أن يشارك فيه حوالي 1600 شخص يمثلون جميع مكونات المجتمع السوري ومختلف قواه السياسية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف