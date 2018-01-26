مطاردات روسية تعترض 10 طائرات تجسس قرب الحدود الغربية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن أن مقاتلات سلاح الجو الروسي أقلعت 3 مرات خلال الأسبوع الماضي، لاعتراض 10 أهداف جوية، كانت تقوم بعمليات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية.

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وتظهر رسوم بيانية نشرتها صحيفة "النجم الأحمر" (كراسنايا زفيزدا)، الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية، أن عمليات الاستطلاع التي يعتقد أن طائرات تابعة لحلف الناتو قامت بها، قد جرت في الغالب على مقربة من الحدود الغربية — 5 مرات، و4 مرات على الحدود الجنوبية الغربية، ومرة واحدة — على الحدود الشمالية.

وأكدت الصحيفة، أنه لم تقع انتهاكات للمجال الجوي الروسي.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس