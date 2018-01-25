الشيشان تساعد عائلة لاجئ سوري في لبنان أضرم النار في جسده

قدمت سلطات جمهورية الشيشان مساعدات مالية لعائلة لاجئ سوري أضرم النار في نفسه أمام مركز للأمم المتحدة في مدينة طرابلس اللبنانية

وأوضح المكتب الصحفي لحكومة جمهورية الشيشان أن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، بعد ما عرف بالحادث مع اللاجئ السوري رياض خلف زيبو، قرر تقديم المساعدة لأسرته، وشملت استئجار شقة مفروشة، إضافة إلى تسجيل أطفال في المدرسة وتقديم مساعدة مادية أخرى.

وأعربت عائلة زيبو عن شكرها للرئيس الشيشاني على رعايته وتأمين كل ما تحتاج إليه.

وكان اللاجئ السوري رياض خلف زيبو (43 عاما) أضرم النار في جسده يوم 10 يناير/كانون الثاني أمام مركز تابع للأمم المتحدة في مدينة طرابلس في شمال لبنان احتجاجا على قطع المساعدات عنه.

وأدى الحادث إلى إصابة زيبو بحروق بالغة ونقله إلى المستشفى.

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المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين