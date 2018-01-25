بوتين يدعو لتصنيع طائرة ركاب وفق "البجعة البيضاء"

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تصنيع طائرة مدنية تفوق سرعة الصوت على أساس القاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-160" المعروفة أيضا بـ"البجعة البيضاء".

وجاء ذلك أثناء استعراض الطلعة الجوية لطائرة قاذفة استراتيجية محدثة من طراز "تو-160 إم" خلال زيارته مصنع "غوربونوف" لإنتاج الطائرات في مدينة قازان.

وأشار بوتين إلى أن شركات ضخمة حديثة قد تستخدم طائرة ركاب أسرع من الصوت في الظروف الراهنة، مذكرا أن طائرات مدنية ما فوق الصوتية من نوع "تو-144" كانت ضمن أسطول الطائرات المدنية للاتحاد السوفيتي.

Sputnik Lev Polikashin

من جهته أكد مدير الشركة الروسية لصناعة الطائرات يوري سليوسار أن لدى الشركة مشروعا لطائرة ركاب أسرع من الصوت.

إقرأ المزيد

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين