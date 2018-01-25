 
مباشر

فقدان الاتصال بسفينة صيد روسية على متنها 21 شخصا

أخبار روسيا

فقدان الاتصال بسفينة صيد روسية على متنها 21 شخصا
Sputnik
عمليات البحث عن السفينة المفقودة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jsce

عثرت فرق الإنقاذ فقط على اثنتين من سترات النجاة في موقع البحث عن سفينة فوستوك الروسية، التي اختفت في بحر اليابان، الليلة الماضية وعلى متنها 21 شخصا بعد صدور نداء استغاثة طارئة.

إقرأ المزيد
فقدان 32 شخصا في اصطدام سفينتين قبالة السواحل الصينية

أعلن مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية في فلاديفوستوك، لوكالة "نوفوستي" فجر اليوم الخميس، أن الاتصال انقطع مع سفينة صيد عل متنها 21 شخصا، بعد أن صدر عنها نداء استغاثة طارئة.  وتوجهت سفينتان وطائرتان مروحيتان إلى المكان. كما بدأ المحققون بالتحري .

وقال المصدر إنه "بالإضافة إلى العوامة وخزان المرسى والقمامة الداخلية من السفينة، عثر رجال الإنقاذ أيضا على سترتي نجاة".

وتقوم بالبحث عن السفينة المنكوبة سفينة واحدة وطائرتان مروحيتان وطائرة عسكرية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة