فقدان الاتصال بسفينة صيد روسية على متنها 21 شخصا

عثرت فرق الإنقاذ فقط على اثنتين من سترات النجاة في موقع البحث عن سفينة فوستوك الروسية، التي اختفت في بحر اليابان، الليلة الماضية وعلى متنها 21 شخصا بعد صدور نداء استغاثة طارئة.

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أعلن مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية في فلاديفوستوك، لوكالة "نوفوستي" فجر اليوم الخميس، أن الاتصال انقطع مع سفينة صيد عل متنها 21 شخصا، بعد أن صدر عنها نداء استغاثة طارئة. وتوجهت سفينتان وطائرتان مروحيتان إلى المكان. كما بدأ المحققون بالتحري .

وقال المصدر إنه "بالإضافة إلى العوامة وخزان المرسى والقمامة الداخلية من السفينة، عثر رجال الإنقاذ أيضا على سترتي نجاة".

وتقوم بالبحث عن السفينة المنكوبة سفينة واحدة وطائرتان مروحيتان وطائرة عسكرية.



المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس