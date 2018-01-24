موسكو: اتهامات واشنطن لسوريا استفزازية

وصفت الخارجية الروسية تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الهجمات الكيميائية في سوريا بالاستفزازية، مشيرة إلى تعمّد واشنطن إصدار هذه التصريحات مع اقتراب موعد مؤتمر السوريين في سوتشي.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي: "تصدر مثل هذه التصريحات كل مرة تجري فيها أحداث هامة، أو يتم التحضير فيها للأحداث التي تزيد من فرص التسوية في سوريا".

وأضاف المسؤول الروسي: "الجانب الأمريكي يمارس التضليل الإعلامي كما شهدنا أمس في اجتماع باريس، حيث نسقت مجموعة من الدول الخطوات التي لا علاقة لها بمهمة العمل الحقيقي للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.. ممارسات الولايات المتحدة استفزازية بامتياز".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد اتهم السلطات السورية مؤخرا باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وحمّل روسيا المسؤولية عن ذلك.

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المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين