سيناتور روسي: تصريحات رئيس الأركان البريطاني تسعى لتشويه سمعة روسيا

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية الجنرال نيكولاس كارتر، تسعى إلى تشويه سمعة روسيا.

وأوضح بونداريف في تصريح صحفي أن تصريحات الجنرال كارتر تهدف إلى تحقيق عدة أهداف: "تشويه سمعة روسيا في العالم ومحاولة توجيه حلفائنا ضدنا وتخريب علاقاتنا مع جيراننا في رابطة الدول المستقلة وتصعيد المواجهة مع الغرب".

وأضاف السيناتور الروسي: "من المهم بالنسبة لهم أن يطلقوا أيديهم تحسبا لأي شيء"، "يوجد هناك دائما سبب جاهز لفرض عقوبات جديدة، أو للتضييق على شخصياتنا الرسمية، وسياسيينا ودبلوماسيينا وصحفيينا".. "أصبح تشكيل صورة روسيا العدوانية من عادة الأنجلوساكسونيين"- أولا- الولايات المتحدة، التي أدرجت روسيا في استراتيجيتها للأمن القومي كتهديد رقم واحد، جنبا إلى جنب مع الصين".

وكان رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية قال في وقت سابق إن روسيا قد تبدأ "أعمال عدائية" بسرعة وبطريقة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها.

وبحسب الجنرال البريطاني فإن "الأعمال العدائية" الروسية قد تهدف إلى تخريب الأمن الأوروبي، وتقويض الثقة بحلف شمال الأطلسي.

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المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين