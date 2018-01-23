موسكو: مبادرة واشنطن حول النووي الإيراني لن تأتي بنتائج

أعلنت الخارجية الروسية أن مبادرة الولايات المتحدة و"الثلاثية الأوروبية" حول تشكيل مجموعة عمل بشأن الصفقة مع إيران، لن تؤدي إلى تطورات إيجابية بالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "من جانبنا قلنا في وقت سابق إن موضوع استكمال محتمل لخطة العمل الشاملة المشتركة بطريقة تعرضها واشنطن الآن، تحمل اتجاها واضحا لنسف الاتفاق وتعقيد تنفيذه في المستقبل".

وأضاف:"لا نتوقع تطورات إيجابية نتيجة لمثل هذه القرارات والاتفاقيات الممكنة".

وأكد ريابكوف أن "ألعاب" الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، لن تؤثر على الموقف الروسي من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعلن أمس الاثنين عن إنشاء الولايات المتحدة و"الثلاثية الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مجموعة عمل لبحث اتفاق إيران النووي.

المصدر: RT

ألكسندر توميلين