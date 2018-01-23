الأركان الروسية: نعزز قواتنا المسلحة بسبب الضغط الغربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تقوم بتعزيز القدرات القتالية لقواتها المسلحة في ظروف الضغط من قبل الدول الغربية.

وقال رئيسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الجيش الروسي يعيد تسليح القوات والأسطول الحربيين، فيما يتم إتقان مستوى إعداد عناصر القيادة العسكرية، إضافة إلى تحسين أشكال وطرق استخدام القوات المسلحة.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لقيادة القوات المسلحة الروسية في موسكو، بحث خلاله الضباط والجنرالات على مدى يومين التهديدات القائمة أمام الأمن القومي الروسي وطرق مواجهتها، إضافة إلى الاتجاهات الرئيسة لنشاط عناصر القيادة العسكرية، أخذا في الحسبان الخبرة التي خرجت بها القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية في سوريا.

المصدر: "إنترفاكس"

ألكسندر توميلين