"مشروع داعشية" تطلب العفو من بوتين

رفعت الطالبة الروسية فارفارا كاراولوفا المحكومة بالسجن لمحاولتها الانخراط في داعش إلى الرئيس فلاديمير بوتين طلب التماس العفو عنها.

وقال والدها: "فارفارا طلبت العفو من الرئيس. كما طلبت المساعدة من مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا للإسراع في البت في هذه المسألة".

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وأضاف، أن ابنته انتسبت أثناء قضاء عقوبة السجن إلى كلية الحقوق، كما أنها اكتسبت كثيرا من الأصدقاء الذين يوفرون الدعم لها.

"ضياع أكثر من سنتين من العمر مأساة بالنسبة لشابة نشطة، ولا نفقد الأمل في العدالة ونرجو ترك كل ذلك وراءنا".

يذكر أنه تم توقيف كاراولوفا في يونيو 2015 لدى محاولتها عبور الحدود التركية إلى سوريا، وأعيدت إلى موسكو لتعتقلها أجهزة الأمن في أكتوبر من نفس العام.

وأدينت بمخالفتها للقانون الروسي ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي، وحكم عليها في ديسمبر 2016 بالسجن لمدة 4.5 سنوات.

المصدر: لينتا رو

متري سعيد