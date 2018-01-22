بوتين يعين غروشكو نائبا لوزير الخارجية الروسي

أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألكسندر غروشكو من منصبه مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي، وعيّنه نائبا لوزير الخارجية حسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

ألكسندر غروشكو من مواليد 1955، وتخرج من معهد موسكو للعلاقات الدولية وهو يجيد اللغتين الانجليزية والهولندية.

عمل غروشكو في البعثة الدبلوماسية للاتحاد السوفيتي في هولندا في الفترة بين 1977 و1980 وفي سفارة الاتحاد السوفيتي في بلجيكا في الفترة بين 1985 و1990.

وشغل منصب نائب وزير الخارجية الروسي بين 2005 و2012، وفي أكتوبر 2012 حتى يناير الجاري شغل منصب مندوب روسيا الدائم في حلف الناتو.

ويحمل غروشكو صفة المبعوث المفوض فوق العادة.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين