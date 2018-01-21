الكرملين: توجد اتصالات بين بوتين وبوروشينكو لا يعلن عنها

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن اتصالات تجري بين الزعيم الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا، بيترو بوروشينكو، لكن لا يعلن عنها في وسائل الإعلام.

وقال بيسكوف، أثناء لقاء تلفزيوني، على قناة "روسيا – 1"، خلال تعليقه على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين بوتين وبوروشينكو العام الماضي، إن لدى الرئيس بوتين اجتماعات كثيرة، والاتصالات التي لا تحمل طابعا عاما لا نعلن عنها، وهذه ممارسة عادية".

وأضاف بيسكوف: "عندما تطّلعون على يوميات عمل الرئيس المليئة بعشرات اللقاءات المختلفة والمؤتمرات الصحفية والبيانات والمفاوضات وما إلى ذلك، فإن هذا لا يعني أن يوم عمل الرئيس يقتصر على ذلك، فهو أكثر كثافة وجوهرية مما هو ممكن مشاهدته على شاشات التلفاز.. ولذلك، فهناك بالفعل اجتماعات لا نطلع وسائل الإعلام عنها".

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وفي معرض رده على تساؤل حول ما الذي ينبغي عمله لضمان أن الصراع في دونباس لن يستمر لعقود، قال بوتين: "الأزمة في دونباس، لا يمكن حلها إلا إذا تم الوفاء باتفاقات مينسك.. التخلي عنها يعني انهيارا كاملا".. "فقط من خلال اتفاقات مينسك (يمكن حل الأزمة).. نحن لدينا هذه الوثيقة فقط المتّفق عليها".

المصدر: وكالات

إياد قاسم