واشنطن كادت تسلم موسكو تكنولوجيا سرية عن "حرب النجوم"

بحثت الولايات المتحدة مطلع التسعينيات من القرن الماضي خطة لنشر منظومة مشتركة مع روسيا للإنذار المبكر بالهجمات الصاروخية.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أنه تم معرفة هذه الخطط بعد رفع السرية عن وثائق تتعلق بالمرحلة التي سبقت تفكك الاتحاد السوفيتي.

وقالت الصحيفة إن الانطباع الشديد غلب في تلك الفترة على الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الأب، لدرجة أنه بدأ يرى في روسيا الحليف الموثوق بعد سقوط النظام الشيوعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع "حرب النجوم" الذي وضع في عهد الرئيس رونالد ريغان في عام 1983 ليكون حال تنفيذه درعا فضائية واقية من الضربات النووية، غدا في بداية التسعينات وسيلة فعالة لتتبع إطلاق الصواريخ.

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وتشير الوثائق المكشوفة إلى أن بوش الأب كان بعد عام 1991 من أنصار نشر منظومة عالمية شاملة للتحذير من الهجمات الصاروخية بشكل مبكر يجري فيها الجمع بين عناصر المراقبة الفضائية والأرضية.

وكان يفترض خلال ذلك قيام تعاون فعال بين روسيا والناتو في هذا المجال وتقرر بحث القضايا ذات الصلة مع الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين