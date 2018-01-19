فلسطين.. إزاحة الستار عن نصب تذكاري لأول رائد فضاء روسي

افتتحت الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسة غاغارين الثقافية، نصب تذكاري لرائد الفضاء الروسي الأول يوري غاغارين، في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم.

وشارك في حفل الافتتاح سفير روسيا الاتحادية لدى فلسطين حيدر أغانين، وحشد من الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية الفلسطينية، بالإضافة إلى وفد روسي من الجمعية الإمبراطورية الروسية، وموظفين من السفارة الروسية والمركز الثقافي الروسي ومؤسسة بوتين الفلسطينية.

وعبر السفير الروسي أغانين عن سعادته بوضع النصب التذكاري لغاغارين في حديقة الجمعية الخيرية الوطنية الأرثوذكسية، بساحة المهد، مؤكدا أن "النصب التذكاري يعكس البعدين الثقافي والعلمي، واهتماما خاصا من الرئيس بوتين والحكومة والشعب الروسي، بالشعب الفلسطيني ومدينة بيت لحم، وبالصداقة والروابط التاريخية بين الشعبين".

وقال أغانين: "تمثال غاغارين يربط ألفي سنة من تاريخ البشرية بأحدث صفحاتها، التي بدأت باستكشاف الإنسان للفضاء الخارجي في الـ12 أبريل/نيسان 1961، والتي أصبح غاغارين رمزا لها".

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من جانبه، رحب رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، بوضع النصب على مقربة من بلاط كنيسة المهد، وقال: "هذه اللفتة من الحكومة والشعب الروسي تؤكد على عمق وقوة الروابط التاريخية بين الشعبين، التي تمتد لما يزيد عن 200 عام، والدعم المتواصل للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

المصدر: معا + وكالات

أحمد باديان