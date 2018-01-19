موسكو تطالب وارسو بتوضيح حول حظر دخول صحفي روسي

طالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات البولندية بتقديم توضيحات حول حظر دخول صحفي ومحلل سياسي روسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن السلطات البولندية تقوم بذريعة سياسية بتقييد حرية الصحافة حيال أوليغ بوندارينكو الصحفي والمحلل السياسي الروسي، وذلك على أراضي الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت زاخاروفا أن القرار البولندي إزاء بوندارينكو يمثل انتهاكا للمبادئ الديمقراطية في مجال حرية الصحافة.

يذكر أن سلطات مطار برلين منعت بوندارينكو يوم الـ14 يناير/كانون الثاني من تجاوز قسم مراقبة الجوازات، وذلك بطلب من السلطات البولندية.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين