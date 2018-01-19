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اختبار ناجح لمحرك صاروخي روسي يعمل بالنبض التفجيري

العلوم والتكنولوجيا

اختبار ناجح لمحرك صاروخي روسي يعمل بالنبض التفجيري
Sputnik
صورة ارشيفية لمحرك صاروخي روسي
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين، عن نجاح اختبارات على محرك صاروخي روسي جديد يعمل بالنبض التفجيري (Pulse detonation engine).

وقال روغوزين عبر صفحته في فيسبوك إن الاختبارات جرت بنجاح، وإن الصاروخ صمم في إطار برنامج "صندوق الدراسات الواعدة".

ويعتبر استخدام المحركات الصاروخية العاملة بالنبض التفجيري، من الطرق الناجعة للحصول على محركات فرط صوتية، وهو ما سيسمح بإنتاج صواريخ فضائية، وكذلك طائرات حربية حديثة تحلق بسرعة عالية تصل 4-6 ماك.

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وفي هذا النوع من المحركات يحدث احتراق خليط الوقود والمؤكسد عن طريق الصعق والتفجير.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

 

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