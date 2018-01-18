السجن المؤبد لأحد قتلة ضابط شرطة الروسية في داغستان

قررت المحكمة تشديد العقوبة بحق أحد أفراد العصابة التي قتلت ضابط شرطة في جمهورية داغستان الروسية في الصيف الماضي، واستبدلت عقوبة السجن 24 سنة بالسجن المؤبد.

وذكرت النيابة العامة الروسية اليوم الخميس، أن القضاء العسكري حكم بالسجن المؤبد على المدان أرتور بيكبولاطوف، الضالع في قتل الملازم في شرطة داغستان الروسية محمد نور باغاندوف وشقيقه عبدالرشيد.

وصدر قرار المحكمة العسكرية هذا، تلبية للطعون التي قدمتها جهة الادعاء بالحكم الأولي الصادر بحق المدان.

إقرأ المزيد

يذكر، أن عصابة مسلحة اعتدت في يوليو/تموز الماضي على 5 أشخاص كان بينهم نور باغاندوف، قرب بلدة سيرغو قلعة في جمهورية داغستان في شمالي القوقاز الروسي.

وبعد أن عثر المسلحون على بطاقة ضابط شرطة لدى نور باغاندوف، طالبوه بأن يدعو أقاربه وزملاءه لترك الخدمة في الأجهزة الأمنية، لكنه رفض، قائلا "استمروا في عملكم يا إخوتي!".

وبعد ذلك قتله المسلحون، وكذلك شقيقه عبدالرشيد الذي كان معه لحظة الاعتداء. وصور المسلحون عملية القتل بكاميرات هواتفهم النقالة.

إقرأ المزيد

وفي وقت لاحق تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بيكبولاطوف وعضو آخر في العصابة، عزيز جمال الدينوف، فيما تمت تصفية بقية عناصرها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكمت المحكمة في مدينة روستوف على الدون على بيكبولاطوف بالسجن لمدة 24 سنة. كما تمت إدانة جمال الدينوف في مرافعات منفصلة، وحكم عليه بالسجن 17 سنة.

وأثارت الجريمة أصداء قوية في داغستان، ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للضابط القتيل لقب "بطل روسيا".

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف