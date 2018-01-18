مقارنة ترامب بستالين أثارت سخرية الشيوعيين الروس

اعتبر نائب زعيم الحزب الشيوعي الروسي إيفان ميلنيكوف أن مقارنة دونالد ترامب بالزعيم السوفيتي يوسف ستالين عديمة المعنى لأنها تتم استنادا إلى عبارة واحدة فقط.

وقال ميلنيكوف الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدوما إن المقارنة تثير السخرية لدى الشيوعيين.

ويأتي تصريح البرلماني الروسي تعليقا على تشبيه السيناتور الجمهوري الأمريكي جيف فليك بتشبيه الرئيس الأمريكي ترامب بالزعيم السوفيتي الراحل ستالين وذلك بعد استخدام ترامب عبارة "عدو الشعب" خلال تحدثه عن وسائل الإعلام الأمريكية.

وأضاف ميلنيكوف القول:" لو تم في الولايات المتحدة نشر عمل علمي جرت فيها المقارنة بين دونالد ترامب وستالين كان ذلك سيشكل مجالا للجدل ولكن الدخول في النقاش فقط بسبب عبارة واحدة، عديم المعنى خاصة وأن الجميع يدركون ما قصد ترامب قوله".

وأشار ميلنيكوف إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية تعيق عمل ترامب وتمنعه ​​من تنفيذ بنود برنامجه.

إقرأ المزيد

وقال:" لينهشوا بعضهم البعض، نحن لا يهمنا ذلك بل يثير شفقتنا وضع الأمريكيين البسطاء الذين تحولوا إلى متفرجين على هذه المشاحنات العقيمة داخل النخبة الأمريكية".

ومن المعروف أن ترامب وصف في مرات كثيرة، وسائل الإعلام المناهضة له بـ"أعداء الشعب" ومروجي الأخبار المزيفة.

وكانت معظم وسائل الإعلام الأمريكية قد دعمت في الانتخابات الرئاسية في عام 2016 هيلاري كلينتون منافسة ترامب.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين