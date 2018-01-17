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الكرملين: صحة الرئيس بوتين قوية

أخبار روسيا

الكرملين: صحة الرئيس بوتين قوية
Tass
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الكرملين أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سليمة تماما.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس بوتين يعتزم الخضوع لفحص طبي على غرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب والإعلان عن نتائجه، قال: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الرئيس سليم تماما وقادر على التفوق على الكثيرين".

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وأضاف بيسكوف أن القانون الروسي لا ينص على ضرورة الكشف عن المعلومات المتعلقة بحالة الرئيس الصحية بشكل إلزامي".

ويأتي طرح هذه المسألة، بعد صدور تقرير أعده طبيب البيت الأبيض، روني جاكسون، حول الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب البالغ 71 عاما من العمر، أكد فيه أهليته للحكم وأن "صحته ممتازة" وبإمكانه العيش نحو 200 عام.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا

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