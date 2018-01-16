هكذا سيبدو وجهك لو قضيت الشتاء في ياقوتيا الروسية!
نشرت فتاة روسية على حسابها الشخصي في إنستغرام صورة سيلفي، التقطت في درجة 50 تحت الصفر في جمهورية ياقوتيا الروسية.
وحازت هذه الصورة التي التقطت أثناء توجه "أنستاسيا جروزديفا" إلى عملها على العديد من الإعجابات، وغدت صاحبة الصورة مشهورة بعد ظهورها بالرموش الثلجية.
Все уже в курсе, что у нас тут -50? И да, мы выбираемся из дома (приходится) и Ходим по улицам, при этом остаёмся в живых😂 даже видосик снять можно и сфоткаться🤣да и вообще жарковато как то😂 Два года назад выкладывая подобное фото, я подумать не могла, что все эти два года оно будет путешествовать по интернету и побывает во всевозможных пабликах😂 даже до @9gag дошло😅 Чтож, пора обновить фоточку то😂😂😂 А вообще у меня такое ощущение, что я ввела какую то моду фоткать замороженные реснички или до того, как сама сфоткала их не замечала этого, но ведь сейчас почти у каждой жительницы Якутска имеется такая фоточка, правда ведь😏 а два года назад их было не так много😅 А ещё видосик ловите🤣 И нет, пандой я после этого не становлюсь, слава моей туши для ресниц, которая не течёт после этого😍❤️ Тут могла бы быть реклама туши, но не будет😅 И нет, это я не специально шла и дышала спецом на ресницы, это просто путь на работу в -47🤷🏼♀️ минут 15-20 на улице и готово❄️ #зима #winter #yakutsk #yakutia
وقالت أنستاسيا: "التقطت هذه الصورة أثناء توجهي إلى العمل في الصباح عندما كانت درجة الحرارة تقارب الـ50 تحت الصفر.
وعلق مستخدمو إنستغرام على الصورة متسائلين، "كيف يستطيع سكان الشمال العيش بهذه الظروف الجوية الباردة؟"، كما علق آخرون بأن الفتاه نالت مكياجا شتويا طبيعيا ولم تعد الآن بحاجة للمكياج.
يذكر أن جمهورية ياقوتيا تقع في الجزء الشمالي الشرقي من سيبيريا، ويسودها شتاء بارد تهبط فيه درجات الحرارة في بعض السنوات إلى ما دون الـ70.
المصدر:كامسولسكيا برافدا