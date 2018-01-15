عراك بالسكاكين في مدرسة بمدينة بيرم الروسية يخلف إصابات
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أعلنت إدارة مكتب التحقيقات في مدينة بيرم وسط روسيا أن سبب الإصابات في المدرسة ناتج عن شجار وقع بين تلميذين باستخدام السكاكين .
وقالت الإدارة في بيان: "صباح يوم 15 يناير في إحدى مدارس مدينة بيرم وقع شجار بالسكاكين بين تلميذين .. وحاول التلاميذ والمعلمون الفصل بين المتشاجرين، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا، بينهم معلمة".
هذا قد أصدرت الشرطة بيانا بعد اعتقال المسؤولين عن الحادث، قالت فيه: "وقع عراك بين مراهقين أحدهما تلميذ حالي والآخر تلميذ سابق، باستخدام السكاكين ما تسبب بجرح 11 طفلا وأحد المعلمين".
المصدر: وكالات
نادر همامي
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