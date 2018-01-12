روسيا سترد بالمثل على أي عقوبات أمريكية ضدّها

أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا سترد بشكل مناسب على العقوبات الأمريكية التي تفرض عليها، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال بيسكوف اليوم الجمعة: "سيكون هناك رد فعل على العقوبات الأمريكية وفق مبدأ المعاملة بالمثل لتحقيق مصالحنا، وهذا القرار سيتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على تقارير إعلامية تحدثت اليوم عن تحضير الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على 50 شخصية من المسؤولين ورجال الأعمال الروس.

وأشار الناطق باسم الكرملين إلى أن القوائم المختلفة التي نشرتها وسائل الإعلام حول هذه الشخصيات، اتضح أنها غير صحيحة وغير دقيقة، ودعا إلى انتظار ما سيصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

يذكر بأن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مونوشين، كان قد صرح في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضد روسيا بموجب قانون "مكافحة معارضي أمريكا".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس